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    «Атлетико» получит более 20 миллионов в случае ухода Симеоне

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне является одним из основных кандидатов на аналогичный пост в сборной Аргентины. В случае, если специалист покинет клуб, аргентинская футбольная ассоциация вынуждена будет выплатить более 20 миллионов евро в виде компенсации. Точная сумма, которая прописана в его контракте, не известна, но приближается к 30 миллионам евро.

    Ранее сообщалось, что Симеоне готов отработать в «Атлетико» в сезоне-2017/18.

    Источник: AS

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    12.04.2017 10:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 апреля 2017, 13:40

      Думаю Симеоне уже прикепел там,и не захочет никуда двигаться

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 12 апреля 2017, 12:34

      Много, не потянут...если только Месси не поможет)))

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 апреля 2017, 10:49

      20 млн = не судьба ему быть тренером сборной Аргентины в этом году.

      Это же не РФС, там бабки с неба не сыпятся и 20 млн это неподъемная сумма.

      А вот Сампаоли из Севильи готовы отпустить за 1,5 миллиона.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 апреля 2017, 10:06

      С Диего матрасники больше заработают!!!

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