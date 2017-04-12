«Атлетико» получит более 20 миллионов в случае ухода Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне является одним из основных кандидатов на аналогичный пост в сборной Аргентины. В случае, если специалист покинет клуб, аргентинская футбольная ассоциация вынуждена будет выплатить более 20 миллионов евро в виде компенсации. Точная сумма, которая прописана в его контракте, не известна, но приближается к 30 миллионам евро.

Ранее сообщалось, что Симеоне готов отработать в «Атлетико» в сезоне-2017/18.