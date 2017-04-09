Пике хочет покинуть «Барселону» ради спокойной жизни с Шакирой

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может покинуть каталонский клуб. Сообщается, что 30-летний футболист всерьез задумался о переезде в США.

Игрок сборной Испании хочет перейти в одну из команд МЛС после чемпионата мира-2018. На данный момент Пике выбирает между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Сити».

По информации источника, Пике желает более спокойной жизни. Также он готов пойти на встречу своей жене Шакире, которой выгодно строить свою карьеру в США.