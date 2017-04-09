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    Пике хочет покинуть «Барселону» ради спокойной жизни с Шакирой

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике может покинуть каталонский клуб. Сообщается, что 30-летний футболист всерьез задумался о переезде в США.

    Игрок сборной Испании хочет перейти в одну из команд МЛС после чемпионата мира-2018. На данный момент Пике выбирает между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Сити».

    По информации источника, Пике желает более спокойной жизни. Также он готов пойти на встречу своей жене Шакире, которой выгодно строить свою карьеру в США.

    Источник: Don Balon

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    09.04.2017 14:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2389

      serglider 10 апреля 2017, 02:17

      Бабло рулит миром! Рыба ищет где глубже - люди где можно срубить кучу денег сильно не напрягаясь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 апреля 2017, 17:01

      Малага & Барса судил тот же судья который судил матч Вильярреал Реал, где судья ушел с пакетом эмблемой Реала.

      Совпадение, не не думаю))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +31

      the eternal knight > Mr Abdullaev 9 апреля 2017, 17:07

      о чем ты? соперники как небо и земля. даже повтори судья все ошибки айтекина за карьеру барса должна была выиграть

      0
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 9 апреля 2017, 16:53

      Мда, настроил Реал против Барсы и сваливаешь ? Не надо так ! БАРСЕ НУЖЕН БОЕЦ !

      -1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > LERMONTOV 9 апреля 2017, 17:05

      Пике никогда не был бойцом. Интернетовским шутом и плаксой - да, но не бойцом...

      1
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      ...
      Рейтинг: +21

      LERMONTOV > Пикап96 9 апреля 2017, 17:25

      Я ИМЕЛ ВВИДУ БОЙЦОМ ЗА ЧЕСТЬ "БАРСЫ" (В инете) ! Так то ему нет равных !

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 9 апреля 2017, 16:10

      Она столько лет идет ему навстречу, теперь наверное его очередь.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 апреля 2017, 15:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эх, Каблук!))

      -4
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      Рейтинг: +224

      Ele13 > Lester84 9 апреля 2017, 15:31

      С такой женщиной, можно)))

      3
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