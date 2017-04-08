Примера. Гризманн спас для «Атлетико» ничью в матче с «Реалом»

Мадридское дерби в рамках встречи 31-го тура чемпионата Испании завершилось ничьей со счетом 1:1. В составе «Реала» отличился Пепе, за «Атлетико» счет сравнял Антуан Гризманн.

Команда Зинедина Зидана набрала 72 очка и продолжила лидерство в турнирной таблице. Подопечные Диего Симеоне имеют на десять баллов меньше и занимают третью строчку.

Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

Реал – Атлетико – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 — Пепе, 52; 1:1 — Гризманн, 85.

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