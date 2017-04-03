Месси хочет, чтобы «Барселона» летом продала Гомеша

Согласно Express, нападающий «Барселоны» Лионель Месси не желает играть в одной команде с полузащитником Андре Гомешом. По мнению аргентинца, Иван Ракитич и Андрес Иньеста — лучший выбор полузащитников для основного состава команды Луиса Энрике.

23-летний чемпион Европы в составе сборной Португалии перешел в каталонский клуб в июле 2016 года из «Валенсии». Сумма перехода составила 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Гомеш забил один гол в 22 матчах Примеры.