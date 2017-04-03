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    Месси хочет, чтобы «Барселона» летом продала Гомеша

    Согласно Express, нападающий «Барселоны» Лионель Месси не желает играть в одной команде с полузащитником Андре Гомешом. По мнению аргентинца, Иван Ракитич и Андрес Иньеста — лучший выбор полузащитников для основного состава команды Луиса Энрике.

    23-летний чемпион Европы в составе сборной Португалии перешел в каталонский клуб в июле 2016 года из «Валенсии». Сумма перехода составила 30 миллионов евро.

    В текущем сезоне Гомеш забил один гол в 22 матчах Примеры.

    Источник: Express.co.uk

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    03.04.2017 22:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -186

      Protosser 4 апреля 2017, 09:33

      Любой адекватный человек, которому не безразличны успехи Барсы - хочет того же.
      И Месси - очень легко понять. Вместо того, чтоб забивать голы, находясь в атаке, он вынужден опускаться в центр, за мячом. Потому что там болтается, как непонятно что в проруби, Гомеш.
      А потом - появляются НОВОСТИ о том, что Месси ни разу не коснулся мяча в штрафной соперника. Ну разумеется - а как ему это сделать, если руководство купило дерево за 30-ку.

      -2
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 > Protosser 4 апреля 2017, 21:35

      Все это галымые отмазки! Паренек зазвездился черезчур! Как-будто там одни Гомешы играют, он итак сидит на лавке, только на замену выходит, и то, не так часто! Неймар сейчас начал отличаться, вот Месси и почувствовал конкуренцию!

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > ilya733090 5 апреля 2017, 09:23

      Ой ты тугой.. Лучше жуй, чем говори.
      В Барсе полузащитники играют определяющую роль!
      Да в любой команде - они начинают атаки. Они должны владеть пасом виртуозно в этой команде, а эта деревяшка не может дать пас на ход на 7 метров (Видел - как Суаресу пришлось тормозить и разворачиваться)

      -1
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 4 апреля 2017, 07:07

      всякую ерунду выдумывают журналюги!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 апреля 2017, 00:42

      Месси очень много хочет

      -2
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 4 апреля 2017, 00:31

      Его время уже немного подходит, скорее всего, он уже не на пике, а на спаде! Поэтому нужно избавляться быстрее, пока он в цене!

      -1
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 4 апреля 2017, 00:28

      В 2017 году игрой Месси совсем не блещет, также как и Роналду! Теряет чаще мяч, практически один в один не обыгрывает, голов вообще мало забиает, вечно ему все не нравится, стал сильно наглым и дерзким, благодаря чему и дисквалификацию получил!

      -2
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 4 апреля 2017, 00:24

      Если это правда, то тогда, на месте хозяина клуба, я бы сказал: Кто ты такой, чтобы вообще своё хайло открывать?! Ты игрок! Вот будь добр выполнять свои прямые обязанности и не лезть туда, куда тебя вообще не просят, а то зарплату урежу в 100 раз! А если что-то не нравится, ВПЕРЕД, НАХЕР из команды! Замена всегда найдется любому игроку!

      -2
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      Рейтинг: -186

      Protosser > ilya733090 4 апреля 2017, 09:30

      Слава Богу таких слабоумных не допускают к руководству клубом.

      -1
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 > Protosser 4 апреля 2017, 21:30

      Ооооо, еще один защитник! Видимо родной брат Месси!

      -1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 апреля 2017, 22:56

      И откуда вы берете такие статьи? Если Месси лучший игрок планеты на ряду с Роналду, это не значит что каждый раз постуя всякую х@йну про них это будет обязательно интересно всем?!!! )))

      2
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 3 апреля 2017, 22:45

      месси,конечно, всем и все доказал уже!!но формирование состава не его забота совсем!!

      -3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 апреля 2017, 22:43

      мне тоже не нравится игра Гомеша, но как-то это не по-человечески так открыто об этом говорить !!! думаю это разрушает микроклимат в команде.

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Павел Буре 3 апреля 2017, 22:52

      Журналисты из мухи слона делают.

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Павел Буре 4 апреля 2017, 09:36

      Ну он же не собрал пресс-конференцию.
      Он, наверное, высказал это руководству клуба, а поскольку, из покупок последних лет - видно, что там сидят алчные хапуги - видимо - кто-то из них - слил эту инфу.
      Если это все вообще соответствует действительности, что большой вопрос.
      Ну а руководству - он может высказывать ВСЕ, что захочет. Как лидер команды, да и просто - как игрок, который хочется добиваться побед с командой.
      А эта "новость" выглядит правдивой, потому что ВСЕ понимают, что такие как Гомеш, Алькасер - тянут команду вниз.

      -1
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      Рейтинг: +13

      Пято4ка23Rus 3 апреля 2017, 22:43

      Провокация....

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