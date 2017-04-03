Месси хочет, чтобы «Барселона» летом продала Гомеша

Любой адекватный человек, которому не безразличны успехи Барсы - хочет того же.
И Месси - очень легко понять. Вместо того, чтоб забивать голы, находясь в атаке, он вынужден опускаться в центр, за мячом. Потому что там болтается, как непонятно что в проруби, Гомеш.
А потом - появляются НОВОСТИ о том, что Месси ни разу не коснулся мяча в штрафной соперника. Ну разумеется - а как ему это сделать, если руководство купило дерево за 30-ку.
Согласно Express, нападающий «Барселоны» Лионель Месси не желает играть в одной команде с полузащитником Андре Гомешом. По мнению аргентинца, Иван Ракитич и Андрес Иньеста — лучший выбор полузащитников для основного состава команды Луиса Энрике.
23-летний чемпион Европы в составе сборной Португалии перешел в каталонский клуб в июле 2016 года из «Валенсии». Сумма перехода составила 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Гомеш забил один гол в 22 матчах Примеры.