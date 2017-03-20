В «Арсенале» отрицают интерес к Тухелю

«Арсенал» не заинтересован в приглашении главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. Ранее СМИ сообщили, что «канониры» предложили 43-летнему специалисту стать у руля команды по завершении текущего сезона.

«Тухель? Это не соответствует действительности», – сказал представитель красно-белых.

Напомним, нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пока не определился, будет ли он продлевать соглашение, истекающее в июне. После 29-ти туров лондонцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков и имея две игры в запасе. Из Лиги чемпионов «канониры» вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв «Баварии» с общим счетом 2:10.