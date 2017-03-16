«Манчестер Сити» выделит Гвардиоле 200 миллионов на летние трансферы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получит от клуба 200 миллионов фунтов на трансферы в период летнего окна переходов.

Считается, что испанец планирует обновить линию обороны. Защитники Бакари Санья и Пабло Сабалета с высокой вероятностью покинут команду. В качестве замены специалист рассматривает кандидатуры игрока «Валенсии» Хосе Гайи и Джошуа Киммиха из «Баварии».

После 27 туров английской Премьер-лиги манчестерский клуб занимает третье место.

Вчера команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Монако» по сумме двух встреч.