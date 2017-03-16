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    «Манчестер Сити» выделит Гвардиоле 200 миллионов на летние трансферы

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получит от клуба 200 миллионов фунтов на трансферы в период летнего окна переходов.

    Считается, что испанец планирует обновить линию обороны. Защитники Бакари Санья и Пабло Сабалета с высокой вероятностью покинут команду. В качестве замены специалист рассматривает кандидатуры игрока «Валенсии» Хосе Гайи и Джошуа Киммиха из «Баварии».

    После 27 туров английской Премьер-лиги манчестерский клуб занимает третье место.

    Вчера команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Монако» по сумме двух встреч.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.03.2017 23:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 марта 2017, 09:31

      Хрен физруку, а не Киммиха!

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 17 марта 2017, 02:19

      Был хороший достаточно надежный кипер Харт, пришол Гвардиола, убрал важных игроков Харта, Яя Туре, вот так и колбасит команду к концу сезона, хоть и стал выходить чаще на поле Яя Туре спасая команду

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 17 марта 2017, 02:15

      А смысл большие деньги тратить на малознакомых футболистов, надо нормальных игроков покупать, а не то что мы видим в последнее время у команды.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 марта 2017, 01:04

      Купит каких-нибудь раздутых пустышек типа Стоунза и опять облажается. Нельзя строить успех из денег.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 марта 2017, 00:02

      А будет ли там летом Пеп?((

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 марта 2017, 23:40

      думаю месси ему тоже не поможет! леонель сдал в последние время!!

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