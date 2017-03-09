Лига чемпионов. «Бенфика» крупно уступила дортмундской «Боруссии», Обамеянг оформил хет-трик

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на своем поле переиграла «Бенфику» со счетом 3:0. Хет-триком у хозяев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Таким образом, немецкий клуб вышел в четвертьфинал турнира, а «Бенфика» из розыгрыша выбыла.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Боруссия Д (Германия) – Бенфика (Португалия) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 4; 2:0 – Пулишич, 59; 3:0 – Обамеянг, 61; 4:0 – Обамеянг, 85.

Первый матч: 0:1

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