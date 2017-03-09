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    Лига чемпионов. «Бенфика» крупно уступила дортмундской «Боруссии», Обамеянг оформил хет-трик

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на своем поле переиграла «Бенфику» со счетом 3:0. Хет-триком у хозяев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Таким образом, немецкий клуб вышел в четвертьфинал турнира, а «Бенфика» из розыгрыша выбыла.

    Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

    Боруссия Д (Германия) – Бенфика (Португалия) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 4; 2:0 – Пулишич, 59; 3:0 – Обамеянг, 61; 4:0 – Обамеянг, 85.

    Первый матч: 0:1

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 00:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 9 марта 2017, 00:54

      Теперь наши три команды будут в ЛЧ, две напрямую.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2017, 00:50

      Молодцы немцы!

      0
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