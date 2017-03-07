Широков считает, что нынешнему «Ростову» по силам справиться с любым соперником

Бывший хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал результат поединка 18-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Томью» (6:0), а также выразил мнение, что в своем нынешнем состоянии желто-синие способны обыграть кого угодно.

«Для «Ростова», учитывая нынешнюю форму, сейчас соперников вообще, похоже, нет. Ростовчане и российские, и европейские клубы громят, и дай бог, чтобы так продолжалось и дальше. В матче с «Томью» «Ростов» не стал смотреть, кто против него вышел, а забил столько, сколько посчитал нужным. Нападающие оформили по дублю – это отлично отразится на их уверенности в преддверии еврокубковых матчей», – сказал Широков.

После 18-ти туров «Ростов» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги Европы на одно очко.