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  • Широков считает, что нынешнему «Ростову» по силам справиться с любым соперником

Широков считает, что нынешнему «Ростову» по силам справиться с любым соперником

7 марта 2017, 23:19
11

Бывший хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал результат поединка 18-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Томью» (6:0), а также выразил мнение, что в своем нынешнем состоянии желто-синие способны обыграть кого угодно.

«Для «Ростова», учитывая нынешнюю форму, сейчас соперников вообще, похоже, нет. Ростовчане и российские, и европейские клубы громят, и дай бог, чтобы так продолжалось и дальше. В матче с «Томью» «Ростов» не стал смотреть, кто против него вышел, а забил столько, сколько посчитал нужным. Нападающие оформили по дублю – это отлично отразится на их уверенности в преддверии еврокубковых матчей», – сказал Широков.

После 18-ти туров «Ростов» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги Европы на одно очко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Широков Роман
Комментарии (11)
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Sanzhakov
1488920674
ну так и есть, персонально лучше всех
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RedWhiteFans2
1488920697
Конечно, шапки кидать мы умеем. Интересно с каким бы счетом отлетела нынешняя Томь МЮ? Или Ростов уже обладатель чего-либо по футболу?
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MUFC_2000
1488922339
Очередное упоротое пиздабольство)))
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Таганский
1488925849
Слишком много восхитительных слов (не только от Широкова, а вообщем).. Не перехваливайте до матча!! Лучше после поговорим.. А сейчас - только удачи, Ростовушка!!
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Nerlinger
1488930385
Удачи Ростов...
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арейская
1488938935
Отрадно слышать ,Рома, однако будем смотреть и дай Бог чтобы это было именно так
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VIPded
1488946110
Удачи Ростову! Громи МанЮней!!!
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Pirboy
1488956644
"Бердыев умеет произвести впечатление. При встрече непременно справится, как дела, все ли в порядке дома. Часто повторяет: "Хвала Аллаху". На самом же деле бог у него – господин Франклин со стодолларовой купюры". Да....., Ты думаешь мы забыли!? Ты думаешь мы простили!?
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vgarakh
1489046178
Удачи Ростову и все будет нормально, МЮ пройдем.
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