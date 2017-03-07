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    Широков считает, что нынешнему «Ростову» по силам справиться с любым соперником

    Бывший хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал результат поединка 18-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Томью» (6:0), а также выразил мнение, что в своем нынешнем состоянии желто-синие способны обыграть кого угодно.

    «Для «Ростова», учитывая нынешнюю форму, сейчас соперников вообще, похоже, нет. Ростовчане и российские, и европейские клубы громят, и дай бог, чтобы так продолжалось и дальше. В матче с «Томью» «Ростов» не стал смотреть, кто против него вышел, а забил столько, сколько посчитал нужным. Нападающие оформили по дублю – это отлично отразится на их уверенности в преддверии еврокубковых матчей», – сказал Широков.

    После 18-ти туров «Ростов» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги Европы на одно очко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2017 23:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:56

      Удачи Ростову и все будет нормально, МЮ пройдем.

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 8 марта 2017, 10:04

      "Бердыев умеет произвести впечатление. При встрече непременно справится, как дела, все ли в порядке дома. Часто повторяет: "Хвала Аллаху". На самом же деле бог у него – господин Франклин со стодолларовой купюры". Да....., Ты думаешь мы забыли!? Ты думаешь мы простили!?

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 марта 2017, 07:08

      Удачи Ростову! Громи МанЮней!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 марта 2017, 05:08

      Отрадно слышать ,Рома, однако будем смотреть и дай Бог чтобы это было именно так

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 марта 2017, 02:46

      Удачи Ростов...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 8 марта 2017, 01:30

      Слишком много восхитительных слов (не только от Широкова, а вообщем)..
      Не перехваливайте до матча!!
      Лучше после поговорим..
      А сейчас - только удачи, Ростовушка!!

      4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 8 марта 2017, 00:36

      Ну эт уже лишнее.За уважение конечно спасибо,но это слишком громкие слова.

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 8 марта 2017, 00:32

      Очередное упоротое пиздабольство)))

      -2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > MUFC_2000 8 марта 2017, 11:24

      с твоей стороны

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > spartak_88 8 марта 2017, 11:57

      Жалкая, дырявая стрелочница очередная))))

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 марта 2017, 00:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно, шапки кидать мы умеем. Интересно с каким бы счетом отлетела нынешняя Томь МЮ? Или Ростов уже обладатель чего-либо по футболу?

      -4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > RedWhiteFans2 8 марта 2017, 00:35

      Ты попробуй представить с каким счетом вы с МЮ сыграли бы,если всякие АЕКи вам пихают.

      5
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      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 8 марта 2017, 00:04

      ну так и есть, персонально лучше всех

      2
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