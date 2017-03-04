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    Ибрагимович – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в феврале

    Нападающий Златан Ибрагимович признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в прошедшем месяце.

    Шведский форвард набрал 79% в голосовании среди болельщиков на официальном сайте «красных дьяволов», опередив Генриха Мхитаряна и Поля Погба.

    Напомним, что в феврале Ибрагимович забил семь голов в семи матчах, а его дубль в ворота «Саутгемптона» принес «МЮ» победу в Кубке лиги.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    04.03.2017 06:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 4 марта 2017, 17:45

      вот только этот Ибра ничего не сделает без Микки и Погба!!!да и пенальти не забил сегодня(((снова домашняя ничья с несильным соперником и потеря необходимых очков!!!видимо МЮ стоит надеяться только на победу в ЛЕ,если хотят еще поиграть в ЛЧ)

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 4 марта 2017, 08:37

      Ибра красавец

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 4 марта 2017, 07:44

      Уважаю его как человека и как футболиста !!! Удачи тебе , Златан !!!

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 марта 2017, 07:39

      Удивительно что конкуренты вообще голоса набрали.

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      Рейтинг: +271

      artem 81 4 марта 2017, 06:55

      Молодчина!!!!

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 марта 2017, 06:37

      ...Да и всего сезона в целом.

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