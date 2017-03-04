Ибрагимович – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в феврале

вот только этот Ибра ничего не сделает без Микки и Погба!!!да и пенальти не забил сегодня(((снова домашняя ничья с несильным соперником и потеря необходимых очков!!!видимо МЮ стоит надеяться только на победу в ЛЕ,если хотят еще поиграть в ЛЧ)
Нападающий Златан Ибрагимович признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в прошедшем месяце.
Шведский форвард набрал 79% в голосовании среди болельщиков на официальном сайте «красных дьяволов», опередив Генриха Мхитаряна и Поля Погба.
Напомним, что в феврале Ибрагимович забил семь голов в семи матчах, а его дубль в ворота «Саутгемптона» принес «МЮ» победу в Кубке лиги.