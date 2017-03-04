Ибрагимович – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в феврале

Нападающий Златан Ибрагимович признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в прошедшем месяце.

Шведский форвард набрал 79% в голосовании среди болельщиков на официальном сайте «красных дьяволов», опередив Генриха Мхитаряна и Поля Погба.

Напомним, что в феврале Ибрагимович забил семь голов в семи матчах, а его дубль в ворота «Саутгемптона» принес «МЮ» победу в Кубке лиги.