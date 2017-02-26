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  • Александр Кержаков: «Брат доказал, что достоин быть основным вратарем «Зенита»

Александр Кержаков: «Брат доказал, что достоин быть основным вратарем «Зенита»

26 февраля 2017, 01:18
13

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что его брат Михаил Кержаков заслужил места в стартовом составе сине-бело-голубых. Напомним, что вратарь в зимнее трансферное окно перешел из петербургского клуба в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона.

«Что не хватает Мише Кержакову, чтобы стать первым вратарем в «Зените»? Мое мнение: он заслуживал больше игровой практики в прошлом году. Тренер рассматривал Мишу как вратаря, который может подменить уставшего «первого номера», и брат со своей ролью отлично справился, доказав, что сам достоин быть основным голкипером. Но у всех тренеров разный взгляд на вратарскую позицию.

Для меня брат — надежнейший человек и вратарь. Будь я главным тренером любой команды, мечтал бы о подобном голкипере в своем составе», – заявил Александр Кержаков.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Михаил Кержаков провел шесть матчей, в которых пропустил пять голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Кержаков Михаил Кержаков Александр
Комментарии (13)
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adekvat
1488081411
Лучше Лодыгина одназначно.
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JUVIO
1488083223
Что он доказал ? Ни разу , ни разу Карл нормально не отстоял , Лодыгин тоже не нойер
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rubinovyi2
1488083693
Доболтаешь,тоже в Оренбург пойдешь.)))
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ДАША Д
1488084474
Скорее Лодыгин доказал, что не достоин быть первым вратарей.
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BarStep
1488090546
Хороший вратарь..., ну и как бы все на этом...
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Lev Aleks
1488094071
Такое ощущение, что Александер, последние 1,5 года работает в пресс службе зенита)
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Дзюба не Артём
1488096843
Пять голов в шести играх- супер вратарь!!!!!
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APchelov
1488099878
Миша надёжен. Никакой показухи. Непонятно, что от вратаря ещё нужно. Ко всему Миша наш родненький
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super.zenitchik
1488121096
Сашка, наверно, командам цыгана хорошо навтыкал, что он его в состав не ставит и брата в аренду сдал.
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Taps
1488136190
Лодыгина - геть !
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