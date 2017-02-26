Александр Кержаков: «Брат доказал, что достоин быть основным вратарем «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что его брат Михаил Кержаков заслужил места в стартовом составе сине-бело-голубых. Напомним, что вратарь в зимнее трансферное окно перешел из петербургского клуба в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона.

«Что не хватает Мише Кержакову, чтобы стать первым вратарем в «Зените»? Мое мнение: он заслуживал больше игровой практики в прошлом году. Тренер рассматривал Мишу как вратаря, который может подменить уставшего «первого номера», и брат со своей ролью отлично справился, доказав, что сам достоин быть основным голкипером. Но у всех тренеров разный взгляд на вратарскую позицию.

Для меня брат — надежнейший человек и вратарь. Будь я главным тренером любой команды, мечтал бы о подобном голкипере в своем составе», – заявил Александр Кержаков.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Михаил Кержаков провел шесть матчей, в которых пропустил пять голов.