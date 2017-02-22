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    В матче с «Байером» «Атлетико» пропустил столько же, сколько за весь групповой этап Лиги чемпионов

    «Атлетико» одержал победу над «Байером» (4:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Примечательно, что в игре с леверкузенцами «матрасники» пропустили столько же, сколько и за шесть матче группового этапа.

    Напомним, мадридская команда выступала в квартете D вместе с «Баварией» (1:0; 0:1), ПСВ (1:0; 2:0) и «Ростовом» (1:0; 2:1).

    Рекорд Гризманна, скорострельность Гамейро и убитые надежды «Байера». Что творилось в Леверкузене

    Источник: Squawka Football

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    22.02.2017 01:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:19


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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 февраля 2017, 08:14

      Зрелищно плей офф начался. Хорошо бы в том же духе: много мячей и интрига)))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 февраля 2017, 05:47

      Браво!

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      Рейтинг: +271

      artem 81 22 февраля 2017, 04:46

      Что то защита слабовата, а вот в напедении с Гамейро все в поряде, пашут есть на что посмотреть.

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