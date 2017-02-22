В матче с «Байером» «Атлетико» пропустил столько же, сколько за весь групповой этап Лиги чемпионов

«Атлетико» одержал победу над «Байером» (4:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Примечательно, что в игре с леверкузенцами «матрасники» пропустили столько же, сколько и за шесть матче группового этапа.

Напомним, мадридская команда выступала в квартете D вместе с «Баварией» (1:0; 0:1), ПСВ (1:0; 2:0) и «Ростовом» (1:0; 2:1).

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