В матче с «Байером» «Атлетико» пропустил столько же, сколько за весь групповой этап Лиги чемпионов

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«Атлетико» одержал победу над «Байером» (4:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Примечательно, что в игре с леверкузенцами «матрасники» пропустили столько же, сколько и за шесть матче группового этапа.
Напомним, мадридская команда выступала в квартете D вместе с «Баварией» (1:0; 0:1), ПСВ (1:0; 2:0) и «Ростовом» (1:0; 2:1).
Рекорд Гризманна, скорострельность Гамейро и убитые надежды «Байера». Что творилось в Леверкузене