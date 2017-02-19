Аленичев верит в выход «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал оценку шансам «Зенита» пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.

«Ростов», к сожалению, не посмотрел. Неожиданный результат матча «Андерлехт» – «Зенит», думал, что «Зенит», по крайней мере, там не проиграет.

Но я верю, что они смогут отыграть два гола, и все три российские команды пройдут дальше», – сказал Аленичев.

Напомним, что «Зенит» уступил «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет 23 февраля.