Аленичев верит в выход «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы

Не топлю за Зенит, но конечно хочется что бы наши клубы зарабатывали очки. А то особой конкуренции за места нет, годами одни и те же клубы в евро. А так смотри и средняки заиграют в полную.
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал оценку шансам «Зенита» пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.
«Ростов», к сожалению, не посмотрел. Неожиданный результат матча «Андерлехт» – «Зенит», думал, что «Зенит», по крайней мере, там не проиграет.
Но я верю, что они смогут отыграть два гола, и все три российские команды пройдут дальше», – сказал Аленичев.
Напомним, что «Зенит» уступил «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет 23 февраля.