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    Аленичев верит в выход «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал оценку шансам «Зенита» пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Ростов», к сожалению, не посмотрел. Неожиданный результат матча «Андерлехт» – «Зенит», думал, что «Зенит», по крайней мере, там не проиграет.

    Но я верю, что они смогут отыграть два гола, и все три российские команды пройдут дальше», – сказал Аленичев.

    Напомним, что «Зенит» уступил «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет 23 февраля.

    Источник: ТАСС

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    19.02.2017 07:26
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 21 февраля 2017, 11:49

      Не топлю за Зенит, но конечно хочется что бы наши клубы зарабатывали очки. А то особой конкуренции за места нет, годами одни и те же клубы в евро. А так смотри и средняки заиграют в полную.

      0
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 20 февраля 2017, 22:04

      Зенит должен решать! Негоже Питерцам вылетать на первой стадии плэй офф. Нужно собраться и заставить себя уважать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 февраля 2017, 00:51

      Зенит не пройдет, кишка тонка

      1
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 19:11

      верить то верим - но уж больно трудно в это верить

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 февраля 2017, 18:55

      В это хочется верить всем.
      Насовсем.

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 19 февраля 2017, 12:35

      По силам отыгроться, но...

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 19 февраля 2017, 12:18

      Я тоже верю.

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      Рейтинг: +264

      dimid 19 февраля 2017, 11:00

      шансы есть всегда

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 февраля 2017, 10:42

      С такой игрой которая была не пройдут.

      2
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      Рейтинг: +91

      ijgiz > Den Bull 19 февраля 2017, 19:13

      если так будут играть естественно -но мы думаем одумаются

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 19 февраля 2017, 10:40

      Хорошо бы,но слабо верится!

      3
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