Серия А. Дибала помог «Ювентусу» разгромить «Палермо»

В стартовом матче 25-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле не испытал проблем с «Палермо». Дважды за туринский клуб забил Дибала, по разу отличились Маркизио и Игуаин.

Таким образом, «Ювентус» утвердился на первой строчке турнирной таблицы Серии А, а «Палермо», расположившись на 18-й позиции, продолжает борьбу за выживание.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

Ювентус – Палермо – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Маркизио, 13; 2:0 – Дибала, 40; 3:0 – Игуаин, 63; 4:0 – Дибала, 89; 4:1 – Чочев, 90+3.

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