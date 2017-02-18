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    Серия А. Дибала помог «Ювентусу» разгромить «Палермо»

    В стартовом матче 25-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле не испытал проблем с «Палермо». Дважды за туринский клуб забил Дибала, по разу отличились Маркизио и Игуаин.

    Таким образом, «Ювентус» утвердился на первой строчке турнирной таблицы Серии А, а «Палермо», расположившись на 18-й позиции, продолжает борьбу за выживание.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Ювентус – Палермо – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Маркизио, 13; 2:0 – Дибала, 40; 3:0 – Игуаин, 63; 4:0 – Дибала, 89; 4:1 – Чочев, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 00:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 19 февраля 2017, 11:42

      Давай и дальше в том же духе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 18 февраля 2017, 04:11

      По потенциалу ближе всего к Агуэро, на мой взгляд

      1
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