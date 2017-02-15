Источник: Подольски летом перейдет в японский клуб

По информации Japan Times, нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски летом продолжит карьеру в Японии. Сообщается о договоренности между 31-летним игроком сборной Германии и «Виссел Кобе». По условиям соглашения, футболист заработает 15 миллионов евро за три года.

В текущем сезоне чемпионата Турции игрок забил три гола в 13-ти матчах.

Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира-2014 в шесть миллионов евро.