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    Источник: Подольски летом перейдет в японский клуб

    По информации Japan Times, нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски летом продолжит карьеру в Японии. Сообщается о договоренности между 31-летним игроком сборной Германии и «Виссел Кобе». По условиям соглашения, футболист заработает 15 миллионов евро за три года.

    В текущем сезоне чемпионата Турции игрок забил три гола в 13-ти матчах.

    Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира-2014 в шесть миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 17:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 15 февраля 2017, 18:42

      думается скоро все предпенсионного возраста футболисты будут играть в Китае -он наверное просто перепутал

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 15 февраля 2017, 17:58

      Систему сломает

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