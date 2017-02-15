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    «Фенербахче» призвал своих фанатов воздержаться от политических лозунгов

    16 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Фенербахче» на выезде сыграет с «Краснодаром». Пресс-служба турецкого клуба обратилась к своим болельщикам с просьбой отказаться от политических лозунгов и баннеров, не нарушать дисциплину, не выбегать на футбольное поле. Болельщикам рекомендовано не поддаваться на возможные провокации и сосредоточиться на поддержке собственного клуба.

    Ответная встреча «Фенербахче» – «Краснодар» состоится 23 февраля.

    Источник: ФК «Фенербахче»

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    15.02.2017 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 15 февраля 2017, 14:02

      С верхнего яруса сложновато будет выбежать на поле.

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