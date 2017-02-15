«Фенербахче» призвал своих фанатов воздержаться от политических лозунгов

16 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Фенербахче» на выезде сыграет с «Краснодаром». Пресс-служба турецкого клуба обратилась к своим болельщикам с просьбой отказаться от политических лозунгов и баннеров, не нарушать дисциплину, не выбегать на футбольное поле. Болельщикам рекомендовано не поддаваться на возможные провокации и сосредоточиться на поддержке собственного клуба.

Ответная встреча «Фенербахче» – «Краснодар» состоится 23 февраля.