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    Наингголан: «Был готов отдать свои яйца, чтобы победить «Ювентус»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал, почему ненавидит «Ювентус».

    «Ненавижу «Ювентус»! Когда играл за «Кальяри», был готов отдать свои яйца, чтобы победить их. «Ювентус» всегда побеждает, забив с пенальти или со штрафного, и я пришел в «Рому», чтобы отобрать у них побольше титулов», – заявил Наингголан.

    Отметим, что после 23-х туров в Серии А «Рома» идет на второй позиции в турнирной таблице и на семь очков отстает от лидирующего «Ювентуса».

    Источник: Corrieredellosport

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    09.02.2017 23:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 февраля 2017, 09:47

      Давай-давай..
      отрезай от себя части, начиная с самых ненужных)
      Обдолбанный)
      Юве забил в этом сезоне 2 пенальти в Серии, 2 - в ЛЧ
      Вы забили 9 (ДЕВЯТЬ) с пенальти в Серии.
      По данным "ридфутбола"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 10 февраля 2017, 09:29

      Отметим, что после 23-х туров в Серии А «Рома» идет на второй позиции в турнирной таблице и на семь очков отстает от лидирующего «Ювентуса»..., а Наингголан пока еще играет с яйцами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 10 февраля 2017, 06:09

      Ювентус походу опять надо дисквалифицировать, подкупают походу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 февраля 2017, 00:40

      Как сосал в кальяри так и продолжаешь сосать свои же отрезанные яица и в роме. Петух тайский.

      1
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