Наингголан: «Был готов отдать свои яйца, чтобы победить «Ювентус»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал, почему ненавидит «Ювентус».

«Ненавижу «Ювентус»! Когда играл за «Кальяри», был готов отдать свои яйца, чтобы победить их. «Ювентус» всегда побеждает, забив с пенальти или со штрафного, и я пришел в «Рому», чтобы отобрать у них побольше титулов», – заявил Наингголан.

Отметим, что после 23-х туров в Серии А «Рома» идет на второй позиции в турнирной таблице и на семь очков отстает от лидирующего «Ювентуса».