В Беларуси заявили, что Бородюк – основной кандидат на пост главного тренера национальной команды

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк может возглавить национальную команду Беларуси. По информации offside.by, 54-летний специалист является главным кандидатом на данную должность. Сообщается, что стороны уже провели соответствующие переговоры.

Напомним, последним местом работы Бородюка был «Кайрат», в котором он проработал всего месяц. Ранее сообщалось, что специалист может стать спортивным директором РФС.