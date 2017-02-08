В Беларуси заявили, что Бородюк – основной кандидат на пост главного тренера национальной команды

Я буду искренне рад если у него всё получиться и дай бог он добьётся чего то в стиле там топ 5 европы на чемпионате или что то в стиле этого)))
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк может возглавить национальную команду Беларуси. По информации offside.by, 54-летний специалист является главным кандидатом на данную должность. Сообщается, что стороны уже провели соответствующие переговоры.
Напомним, последним местом работы Бородюка был «Кайрат», в котором он проработал всего месяц. Ранее сообщалось, что специалист может стать спортивным директором РФС.