Гол Куадрадо из-за пределов штрафной обеспечил «Ювентусу» победу над «Интером»

класс
В главном матче 23-го тура Серии А между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» единственный гол забил Хуан Куадрадо. «Бомбардир» предлагает вашему вниманию точный удар колумбийца.
1:0 — Куадрадо, 45
В главном матче 23-го тура Серии А между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» единственный гол забил Хуан Куадрадо. «Бомбардир» предлагает вашему вниманию точный удар колумбийца.
1:0 — Куадрадо, 45
класс
Положил, так положил! Браво Юве! Принимаем поздравления с очередным Скудетто!
Отличный матч был, особенно первый тайм.
Квадрат, конечно, молодец, но Кьеллини был превосходен)