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    Гол Куадрадо из-за пределов штрафной обеспечил «Ювентусу» победу над «Интером»

    В главном матче 23-го тура Серии А между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» единственный гол забил Хуан Куадрадо. «Бомбардир» предлагает вашему вниманию точный удар колумбийца.

    1:0 — Куадрадо, 45

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2017 00:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 6 февраля 2017, 07:12

      класс

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 февраля 2017, 02:12

      Положил, так положил! Браво Юве! Принимаем поздравления с очередным Скудетто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 6 февраля 2017, 00:51

      Отличный матч был, особенно первый тайм.
      Квадрат, конечно, молодец, но Кьеллини был превосходен)

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