ЦСКА в контрольном матче не смог распечатать ворота «Виктории»

Такие матчи тоже важны-обидно конечно
Московский ЦСКА, который в эти дни проводит второй учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе, в контрольном поединке сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (0:0).
На 6 февраля у армейцев запланирован поединок с датским «Эбьергом», а 7 февраля ЦСКА встретится с австрийским ЛАСКом.
Товарищеский матч.
ЦСКА – Виктория Пльзень – 0:0 (0:0)
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 2 февраля 2017 г.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 28 января 2017 г.