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    ЦСКА в контрольном матче не смог распечатать ворота «Виктории»

    Московский ЦСКА, который в эти дни проводит второй учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе, в контрольном поединке сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (0:0).

    На 6 февраля у армейцев запланирован поединок с датским «Эбьергом», а 7 февраля ЦСКА встретится с австрийским ЛАСКом.

    Товарищеский матч.

    ЦСКА – Виктория Пльзень – 0:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 19:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 3 февраля 2017, 08:28

      Такие матчи тоже важны-обидно конечно

      1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 3 февраля 2017, 07:35

      Главное общий результат.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 3 февраля 2017, 01:12

      Зато не пропустили,.Всего лишь тренировка, хоть и игровая , Счёт не важен

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 февраля 2017, 21:05

      Дзагоев в нападении))))

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