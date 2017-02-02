ЦСКА в контрольном матче не смог распечатать ворота «Виктории»

Московский ЦСКА, который в эти дни проводит второй учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе, в контрольном поединке сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (0:0).

На 6 февраля у армейцев запланирован поединок с датским «Эбьергом», а 7 февраля ЦСКА встретится с австрийским ЛАСКом.

Товарищеский матч.

ЦСКА – Виктория Пльзень – 0:0 (0:0)

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 2 февраля 2017 г.