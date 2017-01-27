Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Это’О: «Футболка «Амкара» – просто подарок на мое 36-летие»

    Нападающий «Антальяспора» Самюэль Это’О опроверг все слухи о своем возвращении в Россию. Напомним, что вчера появилось фото, на котором он изображен с главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым и с футболкой клуба.

    «Это просто подарок на мое 36-летие, которое будет в марте», – написал камерунец в Instagram.

    Отметим, что в Англии, основываясь на этом фото, местные СМИ сообщили о переходе футболиста в пермский клуб.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2017 06:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +106

      nice_taste 27 января 2017, 12:03

      лучше бы пару болгар купили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 27 января 2017, 11:28

      заранее не дарят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 27 января 2017, 08:37


      Ему достаточно Анжи !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11