Это’О: «Футболка «Амкара» – просто подарок на мое 36-летие»

Нападающий «Антальяспора» Самюэль Это’О опроверг все слухи о своем возвращении в Россию. Напомним, что вчера появилось фото, на котором он изображен с главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым и с футболкой клуба.

«Это просто подарок на мое 36-летие, которое будет в марте», – написал камерунец в Instagram.

Отметим, что в Англии, основываясь на этом фото, местные СМИ сообщили о переходе футболиста в пермский клуб.