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    Черчесов два дня будет следить за сборами «Спартака» в Абу-Даби

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку «Спартака» на сборе в Абу-Даби. Сообщается, что российский специалист в течение двух дней будет наблюдать за занятиями московского клуба.

    Ранее Черчесов заявил, что неделю пробудет в ОАЭ, а после этого отправится в Турцию и Испанию, чтобы просмотреть потенциальных кандидатов в национальную команду. Добавим, что специалист уже успел посетить товарищеский матч между «Краснодаром» и «Пахтакором» (1:0).

    Источник: ФК «Спартак»

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    26.01.2017 20:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 января 2017, 16:40

      С.Черчесов поехал в командировку бабки собирать с кандидатов в сборную РФ.

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 27 января 2017, 01:19

      лучше бы по Регионам ездил России , по маленьким Городам, простых пацанов посмотрел, которые футболом дышут , у которых в приоритете выиграть любой ценой , а не дни считать до отпуска .

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 января 2017, 21:53

      Ясно поехал отдохнуть позагорать -на кого сейчас смотреть. Все на тренининге.

      1
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 26 января 2017, 20:20

      Каррера бухал, что ли.

      -2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > Cromathaar 26 января 2017, 21:24

      Вообще то ему годков уже немало. А именно 52. Трудно, знаешь ли в такие годы всегда выглядеть свежим и моложавым . И при этом он в отличной физической форме.

      6
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > oyabun 26 января 2017, 21:40

      а чего не бухнуть малость?
      - Каррера, первый сезон на посту гл. тренера, а его команда - Спартак, на 1 месте!

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