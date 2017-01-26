Черчесов два дня будет следить за сборами «Спартака» в Абу-Даби

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку «Спартака» на сборе в Абу-Даби. Сообщается, что российский специалист в течение двух дней будет наблюдать за занятиями московского клуба.

Ранее Черчесов заявил, что неделю пробудет в ОАЭ, а после этого отправится в Турцию и Испанию, чтобы просмотреть потенциальных кандидатов в национальную команду. Добавим, что специалист уже успел посетить товарищеский матч между «Краснодаром» и «Пахтакором» (1:0).