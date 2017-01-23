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    «Милан» может сделать предложение ЦСКА о покупке Фернандеса

    «Милан» пристально наблюдает за игрой защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    По существующей информации, итальянский клуб выступит с официальным предложением относительно перехода бразильца в том случае, если «россонери» расстанутся с Маттиа Де Шильо, на которого претендует «Ювентус».

    Сообщается, что «Милан» уже контактировал с представителями Фернандеса.

    Сам футболист в одном из недавних интервью подчеркнул, что в ближайшее время не собирается покидать армейский клуб.

    Источник: Calciomercato

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    23.01.2017 18:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 января 2017, 07:59

      Гинер сейчас всё припомнит милану )))

      1
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      Рейтинг: +10

      monopad 23 января 2017, 20:44

      Ставки на дог матчи > pashkin-forum.ru

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 23 января 2017, 20:13

      Нужно незаметно им Набабкина подсунуть вместо Марио)

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > ПФК ЦСКА Моscow 23 января 2017, 22:01

      Лучше Набабкина поменять на Де Шильо.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 января 2017, 19:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пускай за сборную матч скатает и наконец-то едет в нормальный клуб, а то в коняхах его ждёт только деградация, которая, к слову, последние пару сезонов на лицо...

      -7
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      Рейтинг: +15

      Канстантин > ivanthebest 23 января 2017, 21:15

      Проснись! Закончилась деградация: Тренер сменился!!! Теперь ЦСКА действительно на Коне!!! Будет объезжать всех на полном скаку в Чемпионы!!!!)))) и в ЛЧ!!!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > yarik1_78 23 января 2017, 22:05

      А ты я смотрю ретард конченый, в своём глазу и телеграфного столба не видишь... Да и к тому же, это не ветка конях... Тут главное лицо Милан, а не коняхи... Где хочу там и пишу... Поэтому узри огонь в своём пердаке и остудись...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 23 января 2017, 19:14

      Опять бредит этот автор

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 января 2017, 18:56

      хороший игрок !

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 января 2017, 18:54

      а может и не сделать... особенно после Хонды... и да - в какой клуб еще Марио не сосватали?

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 23 января 2017, 18:52

      чего то охота началось за Марио, как бы не увели ...

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