«Милан» может сделать предложение ЦСКА о покупке Фернандеса

«Милан» пристально наблюдает за игрой защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

По существующей информации, итальянский клуб выступит с официальным предложением относительно перехода бразильца в том случае, если «россонери» расстанутся с Маттиа Де Шильо, на которого претендует «Ювентус».

Сообщается, что «Милан» уже контактировал с представителями Фернандеса.

Сам футболист в одном из недавних интервью подчеркнул, что в ближайшее время не собирается покидать армейский клуб.