«Милан» может сделать предложение ЦСКА о покупке Фернандеса

Гинер сейчас всё припомнит милану )))
«Милан» пристально наблюдает за игрой защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
По существующей информации, итальянский клуб выступит с официальным предложением относительно перехода бразильца в том случае, если «россонери» расстанутся с Маттиа Де Шильо, на которого претендует «Ювентус».
Сообщается, что «Милан» уже контактировал с представителями Фернандеса.
Сам футболист в одном из недавних интервью подчеркнул, что в ближайшее время не собирается покидать армейский клуб.