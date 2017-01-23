Лига 1. «Лион» взял верх над «Марселем» благодаря голам Вальбуэна и Лаказетта

«Лион» нанес поражение «Марселю» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции. Дубль в составе победителей оформил Александр Лаказетт, а еще один мяч на свой счет записал Матье Вальбуэна.

Благодаря этой победе хозяева набрали 37 очков и расположились на четвертой позиции в турнирной таблице, а гости с 30 баллами занимают седьмую строчку.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

Лион – Марсель – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вальбуэна, 43; 2:0 – Лаказетт, 61; 2:1 – Дориа, 67; 3:1 – Лаказетт, 75.

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