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    Лига 1. «Лион» взял верх над «Марселем» благодаря голам Вальбуэна и Лаказетта

    «Лион» нанес поражение «Марселю» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции. Дубль в составе победителей оформил Александр Лаказетт, а еще один мяч на свой счет записал Матье Вальбуэна.

    Благодаря этой победе хозяева набрали 37 очков и расположились на четвертой позиции в турнирной таблице, а гости с 30 баллами занимают седьмую строчку.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

    Лион – Марсель – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вальбуэна, 43; 2:0 – Лаказетт, 61; 2:1 – Дориа, 67; 3:1 – Лаказетт, 75.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 00:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 января 2017, 09:41

      Замечательная была игра! Редко смотрю французскую лигу, но тут порадовали!

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 января 2017, 05:11

      Вальбуэна случится в сборную!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 января 2017, 01:23

      Лион - молодцы!

      0
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      Рейтинг: +35

      RandyMy 23 января 2017, 01:22

      Депая с дебютом!

      0
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