Примера. «Валенсия» в гостях переиграла «Вильярреал»

Во встрече 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» победила «Вильярреал» со счетом 2:0. Голы в первом тайме забили Карлос Солер и Санти Мина.

Таким образом, «летучие мыши» набирают 19 очка и временно сравниваются с «Депортиво», занимающим 15-е место. «Вильярреал» с 31-м очком остается на шестой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Вильярреал – Валенсия – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Солер, 35; 0:2 – Мина, 42.

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