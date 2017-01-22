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    Примера. «Валенсия» в гостях переиграла «Вильярреал»

    Во встрече 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» победила «Вильярреал» со счетом 2:0. Голы в первом тайме забили Карлос Солер и Санти Мина.

    Таким образом, «летучие мыши» набирают 19 очка и временно сравниваются с «Депортиво», занимающим 15-е место. «Вильярреал» с 31-м очком остается на шестой строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Вильярреал – Валенсия – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Солер, 35; 0:2 – Мина, 42.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 00:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 22 января 2017, 09:45

      Вообще-то ожидаемо, подводники давно не забивали, а мыши начинают ловить кураж да и дальше только сегунда. Ставил на Валенсию и не прогадал.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 22 января 2017, 09:44

      Санти Мина по сути сейчас лидер команды. Всё правильно что он подвёл итог. Жёлтая субмарина как всегда не стабильна. И даже в таком тяжёлом положении летучие мыши явно не заслуживают вылета. А в следующем сезоне может продадут тех кто не вписался, возьмут нормальных новичков и всё будет.

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      Рейтинг: +139

      palych1974 22 января 2017, 06:12

      нежданчик...для этого сезона

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 22 января 2017, 02:14

      раз в год палка стрельнула

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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 22 января 2017, 01:50

      Без Черышева просто))

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