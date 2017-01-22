Примера. «Валенсия» в гостях переиграла «Вильярреал»

Вообще-то ожидаемо, подводники давно не забивали, а мыши начинают ловить кураж да и дальше только сегунда. Ставил на Валенсию и не прогадал.
Во встрече 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» победила «Вильярреал» со счетом 2:0. Голы в первом тайме забили Карлос Солер и Санти Мина.
Таким образом, «летучие мыши» набирают 19 очка и временно сравниваются с «Депортиво», занимающим 15-е место. «Вильярреал» с 31-м очком остается на шестой строчке.
Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур
Вильярреал – Валенсия – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Солер, 35; 0:2 – Мина, 42.