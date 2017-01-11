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    Деулофеу дал согласие на переход в «Милан»

    Нападающий «Эвертона» Жерар Деулофеу согласился продолжить карьеру в «Милане».

    Еще недавно главный тренер ливерпульского клуба Рональд Куман наотрез отказывался продавать 22-летнего игрока, однако впоследствии изменил свое решение.

    Ожидается, что стороны полностью согласуют сделку в ближайшее время.

    Отметим, Деулофеу является воспитанником «Барселоны», однако в главной команде ему заиграть не удалось, летом 2015 года «ириски» выкупили его за 4,2 миллиона фунтов.

    Источник: Football Italia

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    11.01.2017 17:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 11 января 2017, 20:42

      Ух, Миланчик начинает покупать потенциально неплохих игроков! Наконец-то!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 11 января 2017, 20:18

      Посмотрим !!!

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