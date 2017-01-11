Деулофеу дал согласие на переход в «Милан»

Нападающий «Эвертона» Жерар Деулофеу согласился продолжить карьеру в «Милане».

Еще недавно главный тренер ливерпульского клуба Рональд Куман наотрез отказывался продавать 22-летнего игрока, однако впоследствии изменил свое решение.

Ожидается, что стороны полностью согласуют сделку в ближайшее время.

Отметим, Деулофеу является воспитанником «Барселоны», однако в главной команде ему заиграть не удалось, летом 2015 года «ириски» выкупили его за 4,2 миллиона фунтов.