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    «Зенит» интересуется российским защитником «Бенфики»

    Игрок «Бенфики» Виталий Лысцов, выступающий на позиции центрального защитника, заинтересовал «Зенит».

    В настоящий момент воспитанник московского «Локомотива» арендован аутсайдером португальского чемпионата «Тонделой», однако летом 21-летний футболист должен вернуться в расположение лиссабонского клуба.

    Отметим также, что Лысцов выступал за юношеские и молодежную сборные России.

    По существующей информации, сумма трансфера может составить порядка 10 миллионов евро.

    Источник: ФАН

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    11.01.2017 15:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 января 2017, 20:01

      Да он и ляма одного не стоит. В Тонделле то еле играет.

      1
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 11 января 2017, 18:52

      Думаю это слишком большая сумма за игрока второй команды Бенфики, на эти деньги можно купить всех игроков второй команды Бенфики, клуб Тондела целиком и еще сдача останется.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 января 2017, 16:11

      Смысл? Только если не хочет пробиваться в основу и надоело ездить по арендам. Тогда да. Зенит хочет иметь в центре защиты только русских? Новосельцев, Цаллагов - следующий пошёл.

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 11 января 2017, 16:00

      надеюсь выберет футбол, а не Зенит

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 11 января 2017, 15:50

      С Бенфикой связи налажены, захотят - преобретут. Вот только паспортист сразу з.п. заломит

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 11 января 2017, 15:47

      10 миллионов? Дебилушки.

      0
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      Рейтинг: +22

      killerman77 11 января 2017, 15:46

      после тонделы, точняк за 10 лямов в зенит, причем пензенский

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 января 2017, 15:36

      оставьте хоть одного нормально развеваться

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 января 2017, 15:34

      Не надо, не губи карьеру,

      1
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