«Зенит» интересуется российским защитником «Бенфики»

Игрок «Бенфики» Виталий Лысцов, выступающий на позиции центрального защитника, заинтересовал «Зенит».

В настоящий момент воспитанник московского «Локомотива» арендован аутсайдером португальского чемпионата «Тонделой», однако летом 21-летний футболист должен вернуться в расположение лиссабонского клуба.

Отметим также, что Лысцов выступал за юношеские и молодежную сборные России.

По существующей информации, сумма трансфера может составить порядка 10 миллионов евро.