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    Пепе покинет «Реал» летом на правах свободного агента

    Защитник Пепе не смог договориться с «Реалом» о продлении своего контракта. Португалец рассчитывал на новое 2-летнее соглашение, однако в Мадриде ему предлагали контракт на год. Футболист сможет покинуть Мадрид ближайшим летом на правах свободного агента.

    Ранее сообщалось, что у Пепе есть предложение от китайских «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ». Если в Мадриде Пепе получает 5,5 миллиона евро в год, то в Китае он будет зарабатывать в два раза больше.

    Источник: AS

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    11.01.2017 10:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 11 января 2017, 15:28

      порой реал делает поступки которые вызывают непонимание(((

      1
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      Рейтинг: -130

      калач 11 января 2017, 12:45

      вот так Реал своих Легенд выгоняет поганой метлой. Попользовали и выбросили

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 января 2017, 12:07

      Всех в спартак,)

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 января 2017, 12:00

      К нам он не поедет, его и в более сильном китайском чемпионате будут ждать с более высокой зарплатой

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 11 января 2017, 11:34

      такой правша нам нужен в Локо)

      0
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      Рейтинг: +430

      andr2112 11 января 2017, 11:15

      Прямая дорога в Зенит!! Ждем !!!

      0
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      Рейтинг: +135

      Chicha 11 января 2017, 10:56

      Езжай в Китай и не думай.

      -1
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