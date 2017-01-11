Пепе покинет «Реал» летом на правах свободного агента

Защитник Пепе не смог договориться с «Реалом» о продлении своего контракта. Португалец рассчитывал на новое 2-летнее соглашение, однако в Мадриде ему предлагали контракт на год. Футболист сможет покинуть Мадрид ближайшим летом на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что у Пепе есть предложение от китайских «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ». Если в Мадриде Пепе получает 5,5 миллиона евро в год, то в Китае он будет зарабатывать в два раза больше.