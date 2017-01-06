«Челси» хочет проводить домашние матчи на «Уэмбли»

«Челси» планирует проводить свои домашние матчи на «Уэмбли» после того, как «Тоттенхэм» освободит стадион в 2018 году. Связано это с реконструкцией родного стадиона клуба, решение по которой может быть получено на заседании совета директоров 11 января. Если все пройдет успешно, то строительство начнется летом 2018 года. Ожидается, что на перестройку будет потрачено около 500 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас свои матчи на «Уэмбли» проводит «Тоттенхэм». Завершение строительства на их стадионе планируется к началу сезона-2018/19.