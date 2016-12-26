Газизов: «О трансферах «Уфы» поговорим после назначения главного тренера»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможных изменениях в составе команды нынешней зимой. При этом он подчеркнул, что о каких-то конкретных трансферах можно будет разговаривать после того, как уфимцы объявят имя нового главного тренера.

«Официальных предложений по Дмитрию Стоцкому нет. К Сильвестру Игбуну есть интерес одной команды. Что касается его слов в прессе о желании уйти, то был сделан неправильный перевод. Такие слова он говорил про осень, после чего мы его мотивировали. Сейчас никто не хочет уходить, предпосылок к этому нет. Трансферы любят тишину, но настроений расставаться с кем-то у нас нет. Для обсуждения трансферов нужно обрести голову – назначить тренера. Тренера мы хотим и стараемся объявить 29 декабря, большего не хотелось бы говорить», – сказал Газизов.

Ранее СМИ сообщили, что, с большой долей вероятности, новым главным тренером «Уфы» станет Сергей Семак, входящий ныне в тренерский штаб «Зенита».