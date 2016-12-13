Примера. «Вильярреал» разгромил «Атлетико»

Игра «Вильярреала» и мадридского «Атлетико» завершилась победой хозяев. Среди подопечных Франа Эксрибы счет открыл Мануэль Тригерос, а преимущество удвоил Джонатан Дос Сантос. В добавленное к матчу время третий гол забил Роберто Сориано. В составе гостей все полтора часа отыграл Антуан Гризманн, который на церемонии вручения «Золотого мяча» был признан третьим футболистом планеты.

Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

Вильярреал – Атлетико – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Тригерос, 28; 2:0 – Дос Сантос, 38; 3:0 – Сориано, 90.

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