Булыкин не советует Смолову переходить зимой в дортмундскую «Боруссию»

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин призвал не торопиться форварда «Краснодара» Федора Смолова со сменой клубной прописки. Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересована дортмундская «Боруссия».

«Любому форварду, который хочет выйти на мировой уровень, нужно ехать в Европу и доказывать там свой класс. Главные вопросы теперь: Хочет ли Федор менять все, что у него есть? А что думает о переходе руководство «Краснодара»? Если ответы на эти вопросы совпадут, то Смолов вполне может уехать. А в Германии все зависит только от самого футболиста.

Ему будет очень тяжело. Это большой вызов. Но он знает, что такое европейский футбол. Смолов уже выступал год за «Фейеноорд». Его судьба в Германии зависит от желания, мастерства и упорства. У Федора есть качества, чтобы стать хорошим европейским нападающим. У него идет игра, он уверен в себе. Если тренер будет ему доверять, то все получится.

Но, думаю переход вряд ли состоится зимой. Ни Федору, ни «Боруссии», ни «Краснодару» не пойдет на пользу переход посреди сезона. Но, если поступит предложение, от которого невозможно отказаться, то его нужно принимать. Правда, не стоит соглашаться, если Смолова не будут использовать сразу, а начнут готовить к игре в новом сезоне. У него сейчас все хорошо в России: он на виду в сборной, лидер «Краснодара», – заявил Булыкин.