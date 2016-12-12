Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Булыкин не советует Смолову переходить зимой в дортмундскую «Боруссию»

Булыкин не советует Смолову переходить зимой в дортмундскую «Боруссию»

12 декабря 2016, 01:50
6

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин призвал не торопиться форварда «Краснодара» Федора Смолова со сменой клубной прописки. Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересована дортмундская «Боруссия».

«Любому форварду, который хочет выйти на мировой уровень, нужно ехать в Европу и доказывать там свой класс. Главные вопросы теперь: Хочет ли Федор менять все, что у него есть? А что думает о переходе руководство «Краснодара»? Если ответы на эти вопросы совпадут, то Смолов вполне может уехать. А в Германии все зависит только от самого футболиста.

Ему будет очень тяжело. Это большой вызов. Но он знает, что такое европейский футбол. Смолов уже выступал год за «Фейеноорд». Его судьба в Германии зависит от желания, мастерства и упорства. У Федора есть качества, чтобы стать хорошим европейским нападающим. У него идет игра, он уверен в себе. Если тренер будет ему доверять, то все получится.

Но, думаю переход вряд ли состоится зимой. Ни Федору, ни «Боруссии», ни «Краснодару» не пойдет на пользу переход посреди сезона. Но, если поступит предложение, от которого невозможно отказаться, то его нужно принимать. Правда, не стоит соглашаться, если Смолова не будут использовать сразу, а начнут готовить к игре в новом сезоне. У него сейчас все хорошо в России: он на виду в сборной, лидер «Краснодара», – заявил Булыкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Боруссия Д Булыкин Дмитрий Смолов Федор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fanfurik
1481501114
Надо Феде развиваться
Ответить
simoron81
1481512570
на счет Германии это пиар ход агента чтобы цену набить , немцы уже опровергли данную инфу
Ответить
Каратель помойников
1481524261
интересно,а в боруссии то знают что к ним смолов собрался,а то столько разговоров?
Ответить
Joko21
1481524770
Пока прёт - нужно использовать свой шанс (если таковой имеется)
Ответить
Duken
1481528783
А советует перейти в Ден хаг :-D
Ответить
Essence
1481532904
Новость,конечно,радостная.Нашим игрокам не хватает уверенности.В России многое спускается,а в Европе нужно доказывать и доказывать,главное,чтобы морально выдержал,остальное все есть!
Ответить
Главные новости
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
22:10
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
9
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
5
Все новости
Все новости
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
21:37
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
16
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+