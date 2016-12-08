Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Монако»

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» отправил три безответных мяча в ворота «Монако». Авторами результативных ударов стали Владлен Юрченко, Юлиан Брандт, а также поразивший собственные ворота Морган Де Санктис.

«Монако» завершил групповой этап на первом месте, «Байер» финишировал на второй позиции.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 6-й тур

Байер (Германия) – Монако (Франция) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Юрченко, 30; 2:0 – Брандт, 48; 3:0 – Де Санктис, 82.

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