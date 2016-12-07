Валерий Газзаев: «Работа в сборной России подкосила Слуцкого»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что провал национальной команды на чемпионате Европы-2016, а также неудачные результаты армейцев в еврокубках, подтолкнули Леонида Слуцкого покинуть ЦСКА. Команда проведет сегодня последний матч под руководством специалиста, сыграв на выезде с «Тоттенхэмом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Однозначно работа в сборной России подкосила Слуцкого. Предположу, что последние неудачи на чемпионате Европы и в еврокубках подтолкнули Леонида Викторовича к такому шагу. Самое главное для тренера – это вдохновение. Без него тяжело работать. А в ЦСКА любая осечка влечет за собой серьезную критику. Все время выигрывать очень сложно», – заявил Газзаев.