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  • Валерий Газзаев: «Работа в сборной России подкосила Слуцкого»

Валерий Газзаев: «Работа в сборной России подкосила Слуцкого»

7 декабря 2016, 18:15
8

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что провал национальной команды на чемпионате Европы-2016, а также неудачные результаты армейцев в еврокубках, подтолкнули Леонида Слуцкого покинуть ЦСКА. Команда проведет сегодня последний матч под руководством специалиста, сыграв на выезде с «Тоттенхэмом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Однозначно работа в сборной России подкосила Слуцкого. Предположу, что последние неудачи на чемпионате Европы и в еврокубках подтолкнули Леонида Викторовича к такому шагу. Самое главное для тренера – это вдохновение. Без него тяжело работать. А в ЦСКА любая осечка влечет за собой серьезную критику. Все время выигрывать очень сложно», – заявил Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Газзаев Валерий Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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bset
1481124191
Сборная России еще не одного тренера погубит. Гиблое место
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yorgenbarenz
1481124314
Ничего,в Антарктиде подлечат.
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prtcs
1481127167
Газика ни где и ни чем не подкосит, так ка ему все до одного места.
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Lesha VV
1481129198
Согласен
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Юрий Крутько
1481131407
Точно сказано,почти весь негатив вылился на Слуцкого...
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за ЦСКА с 1980г
1481131427
в своё время она и тебя подкосила,уважаемый..
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nemolod
1481135912
Сборная-это более высокий уровень,чем клуб,и от главного тренера здесь требуется высший класс,но среди наших специалистов за последние годы таких нет,отчего и происходит такой "подкос"! (Правда,к ЛВС это относится лишь частично,все же на Евро сборную он сумел вытащить)
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exreporter
1481235030
не считаю так. ЦСКА давно играл скучно, консервативно и шел туда, куда пришел, не добавляя ни свежей крови, ни свежих идей.
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