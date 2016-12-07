Бубнов об уходе Слуцкого: «ЦСКА необходима перезагрузка»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, а также прокомментировал возможное назначение на его должность рулевого «Уфы» Виктора Гончаренко.

«Не думаю, что объявление такой новости до важнейшего матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов будет иметь какое-то влияние на команду. Игроки-то, наверняка, об уходе тренера знали заранее. Возможно, сделано это было для того, чтобы команда игрой отблагодарила своего тренера за годы сотрудничества. Что касается будущего Слуцкого, то тут сложно о чем бы то ни было рассуждать. Только сам тренер может что-либо решить: отдохнуть ему или сразу возглавить какой-то другой клуб. Такие вопросы спонтанно не решаются.

Пару слов о Гончаренко. Судя по всему, эта смена тренера готовилась давно. Просто до этого были различные нюансы. Неслучайно в контракте Гончаренко с «Уфой» есть пункт, что он может в любое время покинуть команду ради ЦСКА. Я не думаю, что этой команде нужна психологическая встряска, связанная со сменой тренера. Ей нужна перезагрузка. Нужна смена поколений и тренер, который придет с новыми идеями. Ну и семь лет Слуцкого – это большой срок. Армейцам необходима свежая кровь не только в состав команды, но и в тренерские мысли», – сказал Бубнов.