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Бубнов об уходе Слуцкого: «ЦСКА необходима перезагрузка»

7 декабря 2016, 00:08
4

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, а также прокомментировал возможное назначение на его должность рулевого «Уфы» Виктора Гончаренко.

«Не думаю, что объявление такой новости до важнейшего матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов будет иметь какое-то влияние на команду. Игроки-то, наверняка, об уходе тренера знали заранее. Возможно, сделано это было для того, чтобы команда игрой отблагодарила своего тренера за годы сотрудничества. Что касается будущего Слуцкого, то тут сложно о чем бы то ни было рассуждать. Только сам тренер может что-либо решить: отдохнуть ему или сразу возглавить какой-то другой клуб. Такие вопросы спонтанно не решаются.

Пару слов о Гончаренко. Судя по всему, эта смена тренера готовилась давно. Просто до этого были различные нюансы. Неслучайно в контракте Гончаренко с «Уфой» есть пункт, что он может в любое время покинуть команду ради ЦСКА. Я не думаю, что этой команде нужна психологическая встряска, связанная со сменой тренера. Ей нужна перезагрузка. Нужна смена поколений и тренер, который придет с новыми идеями. Ну и семь лет Слуцкого – это большой срок. Армейцам необходима свежая кровь не только в состав команды, но и в тренерские мысли», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор Бубнов Александр
Комментарии (4)
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franck_ribery
1481083713
Бубнову самому перезагрузка мозгов нужна!))) Жаль, что со Слуцким так обошлись! Гончаренко не потянет на этой должности!Но да ладно, факт есть факт! Меня больше интересует вопрос, выгонят ли Онопку теперь?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1481091772
Будет позорный прощальный матч тренера Слуцкого.
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Виталий1
1481100278
А кто будет перезагружать? Вагнера нет, Думбия нет, Мусы нет, Ерёменко нет... Нет футболистов, которые "делали игру". Придёт новый тренер, а игроки-то ведь не придут! Гончаренко сам голы забивать будет?
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Юрий Крутько
1481100553
Очень много сделал для ЦСКА Леонид Викторович,да и для всего развития РФПЛ, тоже...Удачи в новых проектах и здоровья!
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