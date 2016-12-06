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  • Рейнгольд: «Судьи помогают «Спартаку»? Команда еще ни одного пенальти в этом сезоне не пробила»

Рейнгольд: «Судьи помогают «Спартаку»? Команда еще ни одного пенальти в этом сезоне не пробила»

6 декабря 2016, 19:26
13

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал слова бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко, который остался недоволен судейством в матче 17-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Рубином» (2:1). Как отметил ветеран, в нынешнем сезоне московский клуб еще ни разу не бил пенальти.

«А он не сказал, почему судья не поставил пенальти за фол на Мельгарехо?! К слову, «Спартак» еще ни одного пенальти в этом сезоне не пробил. Я, конечно, согласен, Промеса за удар по Бурлаку нужно было удалять, но судейство же в целом получилось неоднозначным! Здесь нужно обсуждать не отдельные эпизоды, а все судейство. Помимо этого еще и пенальти ведь не назначили за фол на Мельгарехо.

Судейство просто отвратительное, эту шайку-лейку нужно просто разгонять! У нас арбитры вообще играть не умеют! И тот эпизод, по итогам которого Промес не был удален – это доказательство моих слов. Я бы Квинси, честно говоря, сразу же удалил», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Рейнгольд Валерий Червиченко Андрей
Комментарии (13)
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cska-62
1481044940
Рейнголь прав! Мне тоже казалось, что "Спартак" в этом сезоне вообще не бил пенальти... Не говоря уже о придуманных. Просил освежить мне память, может я чего-то забыл... Никто не освежил, нашлись только профессиональные слуцелюбы, которые меня профессионально "минусуют", которые стали ёрничать... Минусуйте дальше, скоро Слуцкого, наконец, уберут! Своим хроническим позором в Европе он причинил такой ущерб Мистеру Оффшору, что достоин занесения в книгу рекордов Гиннеса как самый успешный вредитель из футбольных недотренеров! И ПИСАЛ Я О ТОМ, ЧТО НЕПРЕМЕННО ПРОИЗОЙДЁТ, КАЖДЫЙ ГОД! И НИ РАЗУ НЕ ОШИБСЯ! Как писал и о том, что газзаевский ресурс для внутреннего первенства тоже рано или поздно иссякнет... Стареют люди... Закон природы... Жаль ребят, которым Слуцкий угробил их лучшие футбольные годы. И блестящую молодёжь, разлетевшуюся по арендам...
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Psih86
1481047984
Скажу коротко-иди на х.. Валерий,раз ты думаешь,что дело в пенальти!!!
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dyema
1481049977
Плохо падаете)))
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bafor
1481051931
Но я представил, как ныли бы болельщики Зенита и ЦСКА, если бы их командам не дали бы ни одного пенальти за столько сезонов. Да, что там болельщики. Слуцкий и Луческу со своими командами утонули бы с своих слезах.
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bafor
1481051935
Спартак не нытик. Многие спартаковские болельщики даже не заметили, что в пользу Спартака пенальти не назначалось ни разу.
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ufos73
1481054804
Я сейчас замучился искать, когда в последний раз Спартак бил пеньку... 12 марта в игре с Амкаром 20 тур... 26 туров! Спартак не бил пенальти...
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GeorgeXIII
1481061974
Все равно идут вперёд!!!
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