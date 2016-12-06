Рейнгольд: «Судьи помогают «Спартаку»? Команда еще ни одного пенальти в этом сезоне не пробила»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал слова бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко, который остался недоволен судейством в матче 17-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Рубином» (2:1). Как отметил ветеран, в нынешнем сезоне московский клуб еще ни разу не бил пенальти.

«А он не сказал, почему судья не поставил пенальти за фол на Мельгарехо?! К слову, «Спартак» еще ни одного пенальти в этом сезоне не пробил. Я, конечно, согласен, Промеса за удар по Бурлаку нужно было удалять, но судейство же в целом получилось неоднозначным! Здесь нужно обсуждать не отдельные эпизоды, а все судейство. Помимо этого еще и пенальти ведь не назначили за фол на Мельгарехо.

Судейство просто отвратительное, эту шайку-лейку нужно просто разгонять! У нас арбитры вообще играть не умеют! И тот эпизод, по итогам которого Промес не был удален – это доказательство моих слов. Я бы Квинси, честно говоря, сразу же удалил», – сказал Рейнгольд.