Талалаев: «Спартак» сейчас похож на команду, объединенную идеей чемпионства»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев отметил, что «Спартак» в нынешнем сезоне похож на команду, игроки и тренер которой объединены одной общей идеей – завоевать чемпионский титул. В матче 17-го тура подопечные Массимо Карреры на своем поле одолели «Рубин» (2:1). На зимний перерыв красно-белые уходят лидерами, опережая «Зенит» на пять очков.

«Глушаков становится настоящим лидером «Спартака». Раньше он выполнял слишком много разных функций, а сейчас просто играет в футбол, не боится бить, когда надо, подключаться. Считаю, что в наших командах должен быть русский футболист, который несет в себе дух команды. Сегодняшний «Спартак» похож на команду, которая объединена идеей чемпионства», – цитирует Талалаева «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше РФПЛ Глушаков принял участие в 15-ти поединках, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.