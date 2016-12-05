Самедов организовал для игроков «Локомотива» прощальный вечер перед уходом в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов организовал для одноклубников прощальный вечер в своем ресторане в Сокольниках. Кроме партнеров и некоторых членов тренерского штаба московского клуба, на мероприятии присутствовали Роман Павлюченко и Андрей Воронин. Главный тренер команды Юрий Семин на вечере замечен не был.

По информации источника, в ближайшее время игрок подпишет контракт со «Спартаком». Напомним, после разговора с Семиным Самедов был переведен в дубль и не попал в заявку команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0).