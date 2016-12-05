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  • Самедов организовал для игроков «Локомотива» прощальный вечер перед уходом в «Спартак»

Самедов организовал для игроков «Локомотива» прощальный вечер перед уходом в «Спартак»

5 декабря 2016, 19:35
14

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов организовал для одноклубников прощальный вечер в своем ресторане в Сокольниках. Кроме партнеров и некоторых членов тренерского штаба московского клуба, на мероприятии присутствовали Роман Павлюченко и Андрей Воронин. Главный тренер команды Юрий Семин на вечере замечен не был.

По информации источника, в ближайшее время игрок подпишет контракт со «Спартаком». Напомним, после разговора с Семиным Самедов был переведен в дубль и не попал в заявку команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0).

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр
Комментарии (14)
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Joko21
1480956096
ну что ж, удачи Самедову в Спартаке!
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acer2003
1480956527
Кокошу,не звал,бухает много )))
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Loko_Roma
1480957962
да пускай идет, спасибо сане за все, пускай хоть разок медаль золотую выиграет.
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wobaekat
1480961068
Вот я поору с Самедова, если Локо умудрится стать чемпионом в этом сезоне
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MDAR
1480972794
Один вопрос: знает ли Корера об этом переходе. Токого баласта в команде и так хватает. На хрена еще одного "сборника" брать. Довольно Широкова. Если у кого есть кантакты Кореры, отправьте ему эту "новость".
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bafor
1480977246
А кого ещё брать? Новых молодых толковых и хотя бы немного опытных футболистов нет, а у других возраст или опытные, но бестолковые. Вот и приходится довольстоваться тем, что есть. Вот и играют немощные Самедовы, Кокорины, Макеевы, Кержаковы, Головины и прочий... Этот лимит, как какая-то насмешка над футболом.
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