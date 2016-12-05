Гончаренко: «Уфа» довольна, что заканчивает первую часть чемпионата на такой ноте»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился эмоциями от победы над «Томью» в матче 17-го тура РФПЛ.

«Поле искусственное, нестандартный такой отскок плюс, конечно, мяч замерз. Вести атакующие действия здесь гораздо сложнее. Мы понимали, что состояние «Томи» оно такое, что или же они могут на кураже, на эмоциях хорошо сыграть или плохо. Тяжелый матч в любом случае ожидали. Довольны тем, что на такой ноте заканчиваем эту осенне-зимнюю часть.

Нам надо было как-то усилить игру в атаке и все игроки, которые выходили до счета 1:0, и Марсиньо и Фатай, это для того, чтобы усилить атаку.

Считаю, достаточно хорошо мы поработали и набрали хорошее количество очков. Но важнее другое, то, что у нас хорошо просматривалась структура. Это касается, в первую очередь, наверное, обороны, но, конечно, атаку мы тоже самое в последних нескольких играх хорошо улучшили», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».