Газизов: «Гончаренко уведомил, что покинет «Уфу»? Здесь нечего комментировать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оставил без комментариев информацию о том, что главный тренер Виктор Гончаренко поставил в известность руководство клуба о своем уходе по завершении осенней части сезона. Ранее СМИ упорно отправляли белорусского специалиста на смену Леониду Слуцкому в ЦСКА, который, также по заверению прессы, покинет свой пост накануне зимнего перерыва в чемпионате.

«Комментировать здесь нечего. Виктор Михайлович – действующий тренер «Уфы», он готовит команду к предстоящему матчу с «Томью». Это очень важная для нас игра, в которой нам необходимо побеждать», – сказал Газизов.