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РФПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург», «Зенит» взял верх над «Уфой»

30 ноября 2016, 21:22
13

В матче 16-го тура РФПЛ ЦСКА переиграл «Оренбург» со счетом 2:0. Первый гол был забит с пенальти, и его автором стал Бибрас Натхо, а второй мяч провел вышедший на замену Сергей Игнашевич.

В другой встрече тура «Зенит» одолел «Уфу» благодаря поздним голам Жулиано и Александра Кокорина.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

ЦСКА (Москва) – Оренбург – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Натхо, 26 (с пенальти); 2:0 – Игнашевич, 79.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Вернблум (Набабкин, 83), Тошич (Игнашевич, 65), Чалов (Страндберг, 73).

Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Малых, Нехайчик (Бамба, 85), Андреев, Ефремов (Делькин, 57), Померко, Коронов (Батов, 76), Афонин, Ойеволе.

Предупреждения: Тошич, 53; Игнашевич, 68 – Померко, 20; Андревв, 59; Андреев, 74.

Удаление: нет – Андреев, 74.

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жулиано, 84; 2:0 – Кокорин, 90.

Зенит: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Анюков, Маурисио (Юсупов, 80), Витсель, Жулиано, Мак (Кержаков, 77), Дзюба, Кокорин.

Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ваньек (Фатай, 84), Засеев, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Карлос, 65).

Предупреждения: Нету, 44 – Безденежных, 50

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Уфа Оренбург
Комментарии (13)
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Серго24
1480530500
Чалов это талантище...хоть бы не сглазил...ЦСКА с победой.
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MrVanes-Zenit
1480530509
Отличная команда у Гончаренко Зенит с победой!
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nik55
1480530582
судьям скажите спасибо
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опус 2
1480530721
Уфе удача сегодня не улыбнулась,а играли хорошо.Молодцы !
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Kollljan
1480530784
Зенитище!!!! Это класс!!!! Молодцы!!!!
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VeniaminS
1480574477
Уфа не удержалась,но играла неплохо!
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