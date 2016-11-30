РФПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург», «Зенит» взял верх над «Уфой»

В матче 16-го тура РФПЛ ЦСКА переиграл «Оренбург» со счетом 2:0. Первый гол был забит с пенальти, и его автором стал Бибрас Натхо, а второй мяч провел вышедший на замену Сергей Игнашевич.

В другой встрече тура «Зенит» одолел «Уфу» благодаря поздним голам Жулиано и Александра Кокорина.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

ЦСКА (Москва) – Оренбург – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Натхо, 26 (с пенальти); 2:0 – Игнашевич, 79.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Вернблум (Набабкин, 83), Тошич (Игнашевич, 65), Чалов (Страндберг, 73).

Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Малых, Нехайчик (Бамба, 85), Андреев, Ефремов (Делькин, 57), Померко, Коронов (Батов, 76), Афонин, Ойеволе.

Предупреждения: Тошич, 53; Игнашевич, 68 – Померко, 20; Андревв, 59; Андреев, 74.

Удаление: нет – Андреев, 74.

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жулиано, 84; 2:0 – Кокорин, 90.

Зенит: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Анюков, Маурисио (Юсупов, 80), Витсель, Жулиано, Мак (Кержаков, 77), Дзюба, Кокорин.

Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ваньек (Фатай, 84), Засеев, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Карлос, 65).

Предупреждения: Нету, 44 – Безденежных, 50

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