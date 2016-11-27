Аллегри: «Ювентусу» нет оправданий после матча с «Дженоа»

Главный тренер «Ювентуса» Массимиллиано Аллегри прокомментировал результат матча 14-го тура Серии А против «Дженоа» (1:3).

«У «Дженоа» было 25 фолов против восьми у нас. Когда такое происходит, невозможно выиграть матч. Мы знали, что соперник будет играть жестко. Первый тайм получился очень плохим. Второй был лучше, но было уже поздно. Наверное, так получилось из-за снижения мотивации после Лиги чемпионов. Нам нет оправданий, но в каждом сезоне у любой команды бывает спад. Этот результат заставит игроков немного задуматься», – заявил Аллегри.