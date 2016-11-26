Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. ЦСКА разошелся миром с «Рубином»

26 ноября 2016, 15:53
10

В поединке 15-го утра РФПЛ ЦСКА на своем поле добился ничьей с «Рубином». Команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

После этой игры армейцы набрали 26 очков и продолжают располагаться на третьем месте в таблице. При этом ни «Терек», идущий следом (25 очков), ни лидеры «Спартак» (34) и «Зенит» (31) свои матчи еще не провели. Отметим, что красно-белым и грозненцам сегодня предстоит очный поединок. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Миланов, Головин, Тошич (Дзагоев, 69), Чалов (Траоре, 70).

Рубин: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов (Оздоев, 87), Саму (Бауэр, 90), Рочина (Девич, 69), Жемалетдинов, Жонатас.

Предупреждения: Вернблум, 73 – Санчес, 30; Рочина, 46; Рыжиков, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska-62
1480165234
Больше всего мне понравился газон. При чудовищных погодных условиях он не раскис. Что же касается игры, то ничья заслуженная. По одному 100 % голевому моменту у каждой из команд, ну и полумоменты. Когда заменили Чалова и вышел Траоре, то полагаю, что многие болельщики ЦСКА стали мечтать лишь об очке. Какая-либо изобретательность в атаке сразу пропала, ну а Траоре после выхода отличился в первую же минуту тем, что организовал опасную атаку на свои собственные ворота. Казанцы простили. Спасибо!
Ответить
DISHNO
1480166288
Рубин Молодцы,показали характер! ЦСКА не унывать,все будет намази! Всем удачных выступлений,но не против Терека )) и главное,без травм! Думаю,болелы Зенита сегодня болеют за ТЕРЕК ))),кто бы мог подумать ))
Ответить
neofizer
1480166950
по весне наверстаем..
Ответить
RUSARM
1480169729
Как ни прискорбно,но ЦСКА в этом сезоне даже 3 место не светит!! Уж очень не внятная игра!!
Ответить
voyagerb
1480169915
C такой игрой не наверстает
Ответить
Главные новости
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
1
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
3
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
15
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Все новости
Все новости
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
13
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
5
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
13
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+