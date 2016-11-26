РФПЛ. ЦСКА разошелся миром с «Рубином»

В поединке 15-го утра РФПЛ ЦСКА на своем поле добился ничьей с «Рубином». Команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

После этой игры армейцы набрали 26 очков и продолжают располагаться на третьем месте в таблице. При этом ни «Терек», идущий следом (25 очков), ни лидеры «Спартак» (34) и «Зенит» (31) свои матчи еще не провели. Отметим, что красно-белым и грозненцам сегодня предстоит очный поединок. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Миланов, Головин, Тошич (Дзагоев, 69), Чалов (Траоре, 70).

Рубин: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов (Оздоев, 87), Саму (Бауэр, 90), Рочина (Девич, 69), Жемалетдинов, Жонатас.

Предупреждения: Вернблум, 73 – Санчес, 30; Рочина, 46; Рыжиков, 90.

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