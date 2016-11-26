АПЛ. «Челси» нанес «Тоттенхэму» первое поражение в чемпионате

В центральном матче 13-го тура АПЛ «Челси» на своем поле одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» – 2:1. Три очка в лондонском дерби синим принес гол Виктора Мозеса.

Отметим, что данное поражение стало первым для «шпор» в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. На данный момент лондонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. «Челси» же набрал 31 очко и единолично вышел в лидеры АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Челси – Тоттенхэм – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эриксен, 11; 1:1 – Педро, 45; 2:1 – Мозес, 51.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ