Мальдини: «Каррера справится в «Спартаке» и без моей помощи»

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини уверен, что его помощь вряд ли понадобится нынешнему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

«Знаю, что Массимо сначала назначили исполняющим обязанности. Но я не удивлен, что он доказал руководителям «Спартака» свою состоятельность. Каррера нравился мне еще в Италии – было видно, как многому он научился у Конте. Любой, кто работал с Антонио, может построить классную карьеру.

Каррера трудится в самом известном клубе России, занимает с ним первое место в чемпионате. Естественно, это шикарное достижение.

Предлагаете мне помочь Каррере в России? Уверен, он и без меня справится! Каррера готов к самостоятельной работе», – сказал Мальдини.

После 14-ти туров «Спартак» располагается на первой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от москвичей на три очка.