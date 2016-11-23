Булыкин: «Поймать кого-то на договорном матче крайне тяжело»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, входивший в состав комиссии экспертов, разбиравшей матч 12-го тура РФПЛ «Урал» – «Терек», рассказал об итогах просмотра спорных эпизодов игры. Напомним, ранее эксперты не нашли договорных черт в этом матче. Встреча завершилась победой грознинцев 4:1.

«Не могу сказать, кто возглавлял комиссию, мы сидели и разбирали матч втроем: я, Анзор Кавазашвили и Валерий Бутенко. Возможно, номинальным председателем комиссии можно считать Анзора Амберковича. Ко мне с просьбой поучаствовать обратились из РФПЛ. Людей отобрали, чтобы получить профессиональные оценки близких к футболу специалистов. Подбирали нас, соответственно, на усмотрение РФПЛ.

Что касается критериев, по которым определялось, насколько спортивный характер носил матч, то нас просто попросили посмотреть и высказать мнение о действиях команд. Мы посмотрели и не заметили каких-то явных нестандартных футбольных действий, указывающих на неспортивный характер. Странных вратарских прыжков не в тот угол или перемещений защитников в сторону от эпизода комиссия не заметила.

Договорной характер матча обычно выдают конкретные игровые моменты, но поймать кого-то за руку крайне тяжело, это делают правоохранительные органы. Без их участия даже экспертное футбольное мнение ничего стоить не будет. Если бы мы увидели что-то нестандартное, то обратились бы в соответствующие инстанции.

Единственным, за что можно было бы зацепиться, был эпизод с ошибкой вратаря «Урала». Но такие моменты бывают, я сам забивал голы после похожих ошибок голкиперов. Умышленный ляп – это когда вратарь явно промахивается по мячу, идет на выход мимо мяча, прыгает под игрока специально, чтобы быть обыгранным, либо явно идет на пенальти. Если человек решает сдать матч, он не будет делать это так явно и резонансно. Специально так не сделаешь, вратари умеют скрывать подобные действия так, чтобы непрофессионал не имел возможности это заметить», – сказал Булыкин.