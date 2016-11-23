«Порту» и «Рома» проявляли интерес к Миранчуку

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Спартака», «Краснодара» и «Рубина».

«Алексей пока никуда не переходит, он игрок «Локомотива». Также, как и его брат Антон. Мы ведем с клубом переговоры о возможности продления контракта обоих футболистов. Но это не означает, что Миранчуком не интересуются другие команды, в том числе и за рубежом. К примеру, за информацией об Алексее к нам обращались из «Порту» и «Ромы».

Отдельно хочу высказаться по слухам, которые тиражирует пресса. Господа журналисты, вы пишете, что Каррера не хочет видеть в «Спартаке» Селихова и Миранчука. С чего вы это взяли, кому это нужно? Пусть хоть кто-нибудь выйдет и заявит: «Я слышал это от Карреры». Уверен, таких не найдется, ведь придется отвечать за клевету в суде. Это просто чья-то игра, попытка расшатать ситуацию», – сказал агент.