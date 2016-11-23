Аллегри: «Победа над «Севильей» далась нелегко»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил сложности, с которыми столкнулась его команда в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

«Пропустили после первого же удара «Севильи» по воротам, но в целом мы неплохо провели первый тайм. После перерыва пришлось сложнее, так как у нас практически не было свободного пространства для атак.

Победа здесь далась нелегко, зато последний матч мы сможем играть в качестве участника следующей стадии турнира. При этом мы все еще претендуем на первое место в группе», – сказал Аллегри.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3.