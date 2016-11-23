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  • Лига чемпионов. «Боруссия» Д в сверхрезультативной игре победила «Легию», «Реал» взял верх над «Спортингом»

Лига чемпионов. «Боруссия» Д в сверхрезультативной игре победила «Легию», «Реал» взял верх над «Спортингом»

23 ноября 2016, 00:38
7

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» со счетом 8:4 разгромила «Легию». В составе победителей дублем отметился Синдзи Кагава, хет-трик сделал Марко Ройс, по голу забили Нури Шахин, Усман Дембеле и Феликс Пасслак. За «Легию» дважды забил Александар Прийович, по одному мячу на счетах Михала Кухарчика и Неманьи Николича.

В другой встрече группы «Реал» со счетом 2:1 обыграл «Спортинг».

Таким образом, «Боруссия» и «Реал» набрали 13 и 11 очков соответственно и в очной встрече последнего тура разыграют первое место. «Спортинг» и «Легия» в своем матче поборются за третье место и выход в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 5-й тур

Боруссия Д (Германия) – Легия (Польша) – 8:4 (5:2)

Голы: 0:1 – Прийович, 10; 1:1 – Кагава, 17; 2:1 – Кагава, 18; 3:1 – Шахин, 20; 3:2 – Прийович, 24; 4:2 – Дембеле, 29; 5:2 – Ройс, 32; 6:2 – Ройс, 52; 6:3 – Кухарчик, 57; 7:3 – Пасслак, 81; 7:4 – Николич, 83; 8:4 – Ройс, 90.

Спортинг (Португалия) – Реал (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Варан, 29; 1:1 – Силва, 80 (с пенальти); 1:2 – Бензема, 87.

Удаления: Перейра, 64 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Таблицы групп Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Боруссия Д Легия Реал Спортинг
Комментарии (7)
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XaXatyn
1479851175
Шикарный матч!
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Аристократ Олжик
1479851443
вот эта суперигра!!!
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Тraumtanzеr
1479851603
Боруссия с Легией за один матч забили голов столько же, сколько лохомоты за данный сезон.
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Йогурт Мэн
1479852639
Вот Легия молодцы-как бы всё не было бы печально, идут до конца. Многим бы такому надо поучиться. Русским, например)
Ответить
serppion
1479861051
Легия - хорошая команда, веселая. Язык не поворачивается упрекать ее в чем-либо.
Ответить
Михаил Шевченко
1479877293
Неплохо
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dyema
1479879718
Весело, но не для ЛЧ!
Ответить
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