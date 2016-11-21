Пиоли считает, что «Интер» достойно проявил себя в миланском дерби

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли отметил положительные моменты, которые он увидел в игре своей команды в миланском дерби. Напомним, «Интеру» удалось избежать поражения во встрече с «Миланом», забив гол в компенсированное время.

«В этом матче я увидел много положительных для нас моментов. Это и настрой, и желание бороться до конца. Мы смогли достойно ответить сопернику по ходу встречи, и я доволен этим фактом.

Мы видим, что у нас есть база, на которой можно строить будущие результаты. Но нам еще нужно прибавлять», – заявил Пиоли.

Стоит отметить, что для 51-летнего специалиста эта встреча стала дебютной в составе «Интера».