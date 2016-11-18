РФПЛ. «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью

В матче 14-го тура РФПЛ «Рубин» и «Ростов» разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга – 0:0.

Таким образом, ростовчане набрали 21 очко и поднялись на пятую строчку. «Рубин» с 19 баллами в активе занимает восьмую позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Жемалетдинов, Набиуллин, М'Вила, Санчес, Самбрано, Рочина (Гарсия, 81), Лестьенн (Девич, 72), Жонатас.

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 86), Калачев, Нобоа, Полоз, Ерохин, Азмун (Бухаров, 78).

Предупреждения: Жемалетдинов, 80 – Гацкан, 30; Навас, 58.

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